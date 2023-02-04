﻿İstanbul Fatih'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 EU 0414 plakalı otomobil refüje çarptı. Yaklaşık bir metre yükseklikten Ayvansaray Sapağı yoluna devrilen otomobil, yan yatarak savruldu.

Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralının kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu oluştu.

Otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. (AA)