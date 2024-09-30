İstanbul gerçeği: 650 bin bina risk altında 'Binanıza performans analizi yaptırın'

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul gerçeği: 650 bin bina risk altında 'Binanıza performans analizi yaptırın'

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, İstanbul'da 650 bin bina risk altında olduğunu söyleyerek vatandaşlara bina analizi yaptırmalarını önerdi.

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Türkkan, Türkiye'nin deprem riski en yüksek ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak İstanbul'da yaklaşık 650 bin binanın depreme karşı dayanıksız olduğu söyledi. Türkkan, yaşanabilecek büyük bir depremde çok sayıda binanın yıkılabileceğini vurguladı.

Sinan Türkkan, Türkiye'nin coğrafi yapısı nedeni ile depremlerden kaçamayacağını belirterek, ancak alınacak önlemlerle sonuçların hafifletilebileceğini söyledi.

TÜRKİYE'DEKİ KONUTLARIN YÜZDE 80'E YAKINI DEPREM RİSKİ ALTINDA

"Ülkemizdeki konutların yüzde 80'e yakını deprem riski altında bulunuyor. Bu nedenle binamızı nerede yaparsak yapalım, şehir şehir ayırmak yerine bir bütün olarak düşünüp depreme dayanıklı olacak şekilde dizayn etmek zorundayız. Ülkemizin durumu bu haldeyken maalesef depremlerde acı tablolarla karşı karşıya kalmaktayız."

Sinan Türkkan, depremlerin insanlığı, geleceği ve ekonomiyi doğrudan etkilediğini vurguladı.

BİNANIZA PERFORMANS ANALİZİ YAPTIRIN

Sinan Türkkan, İstanbulluların oturdukları binalarında performans analizi yaptırarak deprem sırasında ortaya çıkabilecek sonuçları öngörebileceğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığınca İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'nın İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

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