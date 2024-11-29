İstanbul için çarpıcı iddia: CHP'li 3 ilçe belediyesine daha kayyum atanabilir

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından, Mardin, Batman, Halfeti, Tunceli ve Ovacık belediyelerine de kayyum atandı. Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik kayyum uygulamalarının devam edeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, gazeteci Altan Sancar dikkatleri İstanbul’a çevirdi.

Sancar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iktidar tarafından bilinçli bir şekilde hedef alındığını iddia ederek, CHP yönetimindeki 3 ilçe belediyesine kayyum atanabileceğini açıkladı.

Bu ilçeleri tek tek sıralayan Sancar, İstanbul dışındaki bazı bölgelerde de kayyum planlarının yapıldığını belirtti.

Sancar'ın Sözcü TV canlı yayınında yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Çok kısa bir süre içerisinde ben Van'ın Bahçesaray ilçesine kayyum atanmasını bekliyorum ben. Çünkü belediye başkanı DEM Partili Ayvaz Hazır, yargılandığı bir davada hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından zaten ilçede de bir hareketlilik yaşanıyor. Van milletvekili Sinan Çiftyürek de ilçeye giti.

"ERZURUM VE DİYARBAKIR'IN İLÇELERİ..."

Bunun dışında başka yerlerin de adı geçiriliyor. Mesela meslektaşımız Muhammed Vefa'nın attığı bir tweet var. Dikkat çekmek gerekiyor. DEM Parti'nin olduğu Erzurum'un ilçeleri ve Diyarbakır'ın ilçelerine de kayyum atanabileceğini belirtiyor. Benim görüştüğüm kaynaklar da bir kayyum dalgası bekliyor.

SANCAKTEPE, ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ

Açık söylemek gerekirse 3-4 CHP'li belediyenin de adı geçiriliyor. Bu belediyeler Sancaktepe, Şişli ve Beşiktaş. Peki hangi gerekçeyle kayyum atanacak? Bu belediye başkanları herhangi bir terör davasından yargılanmıyor. Haklarında böyle bir soruşturma da yok.

"AMAÇ İMAMOĞLU'NU HUZURSUZLUK YARATMAK"

Şimdi bunların adları zikredilerek öyle görülüyor ki CHP içerinde bir huzursuzluk yaratılmaya, daha doğrusu Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir huzursuzluk yaratılmaya çalışıyor.