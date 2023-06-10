İstanbul İtfaiyesi: Personelimiz Özcan Gök şehit olmuştur

İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, Başakşehir Eski Turgut Özal Caddesindeki 4 katlı işyerinde çıkan yangına müdahale eden personelin arasında bulunan Özcan Gök'ün ağır yaralandığı ve şehit düştüğü söylendi.

İstanbul İtfaiyesi: Personelimiz Özcan Gök şehit olmuştur

Başakşehir Eski Turgut Özal Caddesindeki 4 katlı işyerinde yangın çıktı. İstanbul İtfaiyesi'nin Ümraniye İtfaiye Grubu'nda görevli personeli Özcan Gök yangında ağır yaralandı.

İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Ümraniye İtfaiye Grubumuzda görevli personelimiz Özcan Gök yangına müdahale ederken ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise paylaşımında, "Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve İstanbul İtfaiyemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

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