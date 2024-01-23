İstanbul Kadıköy'de kırmızı ışıkta geçen 13 yayaya toplam 8.970 TL para cezası kesildi. Cezaya itiraz eden bir şahıs, ekip aracına götürüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta geçen yayalara yönelik denetim yapıldı. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 13 yayaya toplamda 8 bin 970 Lira para cezası kesildi. Yayalar trafik kurallarına uyma konusunda uyarıldı.

CEZA YEMEMEK İÇİN DİRETTİ

Denetimler esnasında ışık ihlali yapan yaya, ceza yiyeceğini anlayınca polislere direndi. Yayanın tüm çabalarına rağmen yapılan kimlik kontrolü sonrası 690 Lira idari para cezası kesildi.