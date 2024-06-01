İstanbul Kurban Bayramı'na hazırlanıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul Kurban Bayramı'na hazırlanıyor

İstanbul'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Riva Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda denetim gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesinde, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Riva'daki Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda titiz bir denetim yaptı. Denetimlerde uygunsuz sevke toplamda 2 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulanırken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yeterli sayıda hayvan olduğunu ve kurbanlık satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

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1 Haziran itibarıyla şehre gelen kurbanlık hayvanlar, Riva'daki Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda denetimden geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı incelemeler sonucunda, 26 sevkin standartlara uygun olmadığı tespit edilerek, bu sevklerde bulunan 325 büyükbaş ve 823 küçükbaş hayvan için gerekli idari işlemler başlatıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurbanlık hayvanlarımız 1 Haziran itibarıyla şehre girmeye başladı. Riva Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda hayvanların sağlık kontrolleri yapılıyor ve pasaportları düzenleniyor. Aşıları kontrol edilir ve bedenen sağlık raporu düzenleniyor. Şu anda saat 18.00 itibarıyla aldığımız bilgilerde yaklaşık 30 bin civarında hayvanın yollarda olduğunu biliyoruz. Geçen yıl 76 bin büyükbaş, 93 bin küçükbaş hayvan İstanbul'da kesildi. Yine aynı sayıları bekliyoruz."

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