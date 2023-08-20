İstanbul kurudu. Suyun yerini otlayan koyunlar ve plastik poşetler aldı

İstanbul’da barajları son dokuz yılın düşük seviyesini gördü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 32.38 seviyesine kadar gerilerken, barajlarda koyunlar otlarken, çevredeki plastik atıklar da gün yüzüne çıktı.

İstanbul kurudu. Suyun yerini otlayan koyunlar ve plastik poşetler aldı

Kurak geçen kış mevsiminin ardından yaz mevsiminde de sıcaklık rekorlarının kırılmasıyla barajların doluluk oranları rekor düzeyde düştü.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 olarak ölçüldü.

İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Barajı'nda geçen sene bugün 68.13 olan su seviyesi, bugün itibariyle 12.02 seviyelerine kadar geriledi.

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Alibeyköy Barajı'nda ise geçen yıl bugün 39.41 olan su seviyesi, bugün 14.96’yı gördü.

Havadan çekilen görüntüler de barajlardaki durumu gözler önüne serdi. Geçmişte su olan yerlerde koyunların otladığı görüldü.

Suların çekildiği yerlerde toprağın çatladığı ve çevredeki plastik atıklar gün yüzüne çıktı.

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