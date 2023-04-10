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11 ilde otomobil hırsızlarına yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 11 ilde otomobil hırsızlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 5'i kadın 22 şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı 25 araç bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirdikleri daha sonra sahte belgelerle sattıkları öğrenildi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:22
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İstanbul merkezli 11 ilde otomobil hırsızlarına yönelik eş zamanlı operasyon

11 ilde otomobil hırsızlarına yönelik eş zamanlı operasyon
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İstanbul Asayiş Şube müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 7 Nisan'da operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Ankara, Bursa, Muğla, Kocaeli, Çorum, Giresun'da önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda şebeke üyelerinden 5'i kadın 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

25 OTOMOBİL BULUNARAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin sorguları İstanbul Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin çalıntı otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirdikleri daha sonra sahte belgeler düzenleyerek sattıkları öğrenildi. Polis operasyon kapsamında 25 otomobili bularak sahiplerine teslim etti.

ŞEBEKE LİDERİNİN CEP TELEFONU İNCELENEREK ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI

Operasyonun daha önceden yakalanan şebeke lideri Mustafa G.'nin cep telefonu incelemesi sonucu yapıldığı öğrenildi. Polis cep telefonundan elde ettiği telefon numaralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği öğrenildi. Mustafa G.' ve 4 adamının halen cezaevine olduğu belirtildi. Oto hırsızlık büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(Kaynak: DHA)

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