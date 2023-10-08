İstanbul metrosunda 'Ben devletim' kavgası

İstanbul Ayrılıkçeşmesi metrosunda vatandaşlar ve özel güvenlikler arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında özel güvenliklerden birinin “Ben devletim sen kimsin” diyerek vatandaşların üstüne yürümesi üzerine olay yerinde arbede çıktı.

İstanbul metrosunda 'Ben devletim' kavgası

Kadıköy Ayrılıkçeşmesi metrosunda vatandaşlar ve özel güvenlikler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

“BEN DEVLETİM SEN KİMSİN”

Tartışma esnasında özel güvenliklerden biri “Ben devletim sen kimsin” diyerek vatandaşların üzerine doğru yürüyünce vatandaşlar ve güvenlikler arasında arbede yaşandı.

Vatandaşlardan biri, "Sen Gö..ü boklu güvenlikçisin" diyerek güvenliğin üzerine yürümeye çalıştı. Olay yerinde bulunan diğer vatandaşlarda özel güvenliğin üzerine yürümeye çalışınca, araya giren diğer özel güvenlikler, adamı olay yerinden uzaklaştırdı.

Metro’da yaşanan gergin anlar cep telefonu kamerasına yansırken “Ben devletim” diyerek vatandaşların üzerine yürüyen güvenlik görevlisi, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü.

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