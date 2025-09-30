İstanbul sanata doyacak: Bu hafta hangi etkinlikler var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 1-4 Ekim’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Bir Ziyaret”, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde “Geçmişin Gölgesi”, Ümraniye Sahnesi’nde “Yenilmez”, Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde “Maviydi Bisikletim” oyunlarıyla yeni sezonu açacak.“Uçurtmanın Kuyruğu” oyunu ise 4 Ekim’de Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda bugün ve yarın “Sefiller”, Küçükçekmece Devlet Tiyatroları Sahnesi’nde 1-4 Ekim’de “Radyo-yu Hümayun”, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de “İki Kişilik Hırgür”, Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde “Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden)”, Mecidiyeköy Büyük Sahne’de 1-5 Ekim’de “Büyük Romulus” oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

İSTANBUL KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali, bu akşam Bolşoy Bale ve Orkestrası’nın sahneleyeceği “Kuğu Gölü” balesine ev sahipliği yapacak.Bugün, Taksim Cami Kültür ve Sanat Merkezi’nde İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu “Mana Makamı”, Kalyon Kültür Merkezi’nde İrem Şamlı Seymenoğlu solistliğinde “Makamların Yolculuğu”, 1 Ekim’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda ödüllü müzisyen Andrea Vanzo, AKM Tiyatro Salonu’nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından “Napoliten” konseri, Atlas 1948 Sineması’nda “Ensemble” Ümit Yılmaz ve Jazz to Musiki konserleri düzenlenecek.“Sevgiliye Selam” konseri AKM Tiyatro Salonu’nda, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Taksim Cami Çok Amaçlı Salon’da “Saz ve Söz ile” konseri, Ekin Uzunlar AKM’de 2 Ekim’de sahne alacak.İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, 3 Ekim’de Taksim Cami Çok Amaçlı Salon’da “Türküler ile Mana” konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Hasan Niyazi Tura yönetiminde Kazak soprano Zarina Altynbayeva ile “Bir Sonbahar Gecesi Rüyası-Operadan Aryalar” konserini 3 Ekim’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirecek.İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 3 Ekim’de “Carmen” eserini, 5 Ekim’de “Deliriyum” gösterisini AKM’de sahneleyecek.“Serkan Çağrı ve Mehter’in Sadası” konseri, 5 Ekim’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenecek.

Şarkıcı Berkay 4 Ekim’de, Emre Altuğ 5 Ekim’de AKM’de, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu 5 Ekim’de Taksim Cami Çok Amaçlı Salon’da “Türkülerde İrfan” konseriyle sahne alacak.Galataport Saat Kulesi Meydanı’nda 1 Ekim’de Haluk Levent, 2 Ekim’de Oğuzhan Koç, 3 Ekim’de Suzan Kardeş ve Serkan Çağrı, 4 Ekim’de Murat Boz, 5 Ekim’de Fatma Turgut konser verecek.

İSTANBUL 7. ULUSLARARASI HALK MÜZİKLERİ FESTİVALİ 2 EKİM’DE BAŞLIYOR

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında yedincisi düzenlenen “İstanbul 7. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali”, 2-4 Ekim’de müzikseverleri bir araya getirecek.Festivalin açılışı, 2 Ekim’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda şef Eray İnal yönetiminde “Mahzuni Şerif Senfoni ile Buluşuyor” konseriyle yapılacak. Konserde Mahzuni Şerif’in eserlerini Emre Altuğ, Uğur Aslan, Yiğit Mahzuni, Elif Buse Doğan ve Yavuz Bingöl seslendirecek.Yavuz Bingöl, AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı moderatörlüğünde 2 Ekim’de Türk halk müziği üzerine söyleşi gerçekleştirecek. “Orta Anadolu Müzikali” 3 Ekim’de AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Fransa’da yaşayan Arjantinli şarkıcı Natalia Doco, 4 Ekim’de AKM Tiyatro Salonu’nda festival kapsamında sahne alacak. Serkan Çağrı, 4 Ekim’de AKM’de “Türk Müziğinin Köklü Geçmişinden Günümüze” başlıklı söyleşi düzenleyecek.

FESTİVAL KAPSAMINA AÇILAN SERGİLER

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul’un çeşitli mekanlarında çok sayıda sergi açıldı. Tüm sergiler hakkında detaylı bilgiler “kulturyolufestivali.com” adresinden öğrenilebilir.

AKM Galeri’de “Salvador Dali: Sürrealizmin Başyapıtları” sergisi, AKM Çok Amaçlı Salon’da “Henri Matisse: Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru” sergisi, AKM’de “Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası” sergileri ziyaretçilere sunuldu.Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry’nin dünya prömiyerini gerçekleştirdiği “The Haunted Eye” sergisi, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde görülebilir.Filistinli sanatçıların eserlerinden oluşan “Hala Yaşıyorum” sergisi, Polat Piyalepaşa Çarşı’da açıldı. Sergide Maisara Baroud, Khaled Hourani, Nabil Anani ve 11. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü sahibi Sliman Mansour’un eserleri yer alıyor.İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi’nde “Fethin Rüyası”, Tophane Meydan Çeşmesi’nde “Zaferin Işığı”, Galata Kulesi’nde “Galata Düşleri” mapping gösterileri, tarih ve teknolojiyi birleştirerek görsel bir şölen sunuyor.

DİĞER SERGİLER

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Yan Yana” sergisi, 10 Temmuz 2026’ya kadar devam edecek.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin hikayesinin ikinci bölümü “Akademi Zamanı” sergisi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde ziyaret edilebilir. Geçen yıl “Temsil ve Hafıza: 1882-1948” sergisiyle başlayan serinin devamı niteliğindeki bu sergi, sanatseverlerle buluşuyor.Fotoğrafçı Robert Capa’nın “Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır” sergisi, Yapı Kredi bomontiada Ara Güler Müzesi’nde 22 Mart 2026’ya kadar açık olacak.Pera Müzesi’nde “Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar” ve “Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize” sergileri, Sakıp Sabancı Müzesi’nde Suzanne Lacy’nin “Birlikte/Togæther” sergisi, Arter’de Nilbar Güreş’in “Kadife Bakış”, İstanbul Akvaryumu’nda “Okyanusun Devleri”, Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Köşkü’nde “Folia”, İstanbul Modern’de Ali Kazma’nın “Aklın Manzaraları”, Meşher’de “Hikaye İstanbul’da Geçiyor”, Salt Beyoğlu’nda “90’lardan Beri Halı’dayız” sergileri görülebilir.

BİENALLER VE DİĞER FESTİVALLER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği “18. İstanbul Bienali”, üç yıla yayılan özgün yapısıyla bu yıl alışılmış formatların dışına çıkıyor. Küratör Christine Tohme’nin “Üç Ayaklı Kedi” temasıyla kurguladığı bienalin ilk ayağı, 23 Kasım’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.Bienalin “kendini koruma” ve “gelecek olasılıkları” temaları etrafında şekillenen ilk ayağında, 30’dan fazla ülkeden 47 sanatçının eserleri Beyoğlu-Karaköy hattındaki 8 mekanda sergileniyor.Gazze ve Filistin’den 50’den fazla sanatçının eserlerini bir araya getiren “Gazze Bienali-İstanbul Pavyonu: Elimde Bulut”, Depo İstanbul’da 8 Kasım’a kadar ziyaretçilere açık olacak.Şiir Derneği’nin düzenlediği “16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali”, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 2 Ekim’de çeşitli etkinliklerle başlayacak.CRAFT İSTANBUL 6. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı, 2-5 Ekim’de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu “2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı”, Rami Kütüphanesi’nde açıldı. Fuar, 5 Ekim’e kadar söyleşi ve atölyelerle devam edecek.Akbank Caz Festivali kapsamında bugün Ahmet Ali Arslan Moda All Saints Kilisesi’nde, 1 Ekim’de Joel Lyssarides ve Georgios Prokopiou Arter’de, Berkay Sümbül Quintet Bova’da, Yeşim Pekiner Quintet Nardis Jazz Club’ta, Batu Şallıel and İstanbul Swing Cats Pera 77’de, 2 Ekim’de Chief Adjuah Zorlu PSM’de, Niechec grubu Frankhan’da, 3 Ekim’de Jitwam, Chez Damier ve Grup Ses Frankhan’da DJ setleriyle sahne alacak.

Ayrıca 3 Ekim’de Jazz Meets Rap, Alan Kadıköy’de sahnelenecek. 4 Ekim’de Enji Salon İKSV’de, Ali Perret Octopus Band ile Akatlar Kültür Merkezi’nde, 5 Ekim’de Önder Focan ve Yavuz Darıdere Legendary Hammond Trio ile Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde konser verecek.

ZORLU PSM’DEKİ PROGRAMLAR

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) bugün “Don Quixote” oyununun prömiyeri gerçekleşecek. Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un başrollerini paylaştığı eser, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımıyla sahnelenecek.