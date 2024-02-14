İstanbul seçiminde sürpriz sonuç kimseyi şaşırtmasın

Murat Öztürk
İstanbul seçiminde sürpriz sonuç kimseyi şaşırtmasın
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Millet Partisi adayı eğitimci Hasan Hüsnü Güner, “Rant yönetimi değil, kent yönetimi için göreve talibim” dedi.

Beraberinde İl Başkanı Özcan Yay, MKYK Üyesi Derviş Doğan, İl Başkan yardımcısı Mustafa koçak ve Başakşehir İlçe Başkanı Nebiye Doğan’la YENİÇAĞ’ı ziyaret eden Millet Partisi İBB Başkan Adayı Hasan Hüseyin Güner, projelerini anlattı.

Zorlu bir yarış şeklinde geçeceğine inandığı İstanbul seçiminin sürpriz sonuçlara gebe olduğunu kaydeden Hasan Hüsnü Güner şunları söyledi:

“Adaylığımızın ardından çıktığımız sahada vatandaşlarımızın eğilimlerini doğrudan görme fırsatı buluyoruz. Seçmenlerin çok büyük bir kısmının iktidar veya muhalefet olmaları fark etmeksizin mevcut seçeneklerden memnun olmadıklarını görüyoruz. Bu memnuniyetsizliğin seçmeni diğer partilere yöneltmesi kaçınılmaz.

Vatandaşlarımızda mevcutların dışında üçüncü bir yol arama isteği ağır basıyor. İşte bu noktada biz vatandaşımızın yeni tercihi olabilmek için gece gündüz çalışıyor ve projelerimizi anlatıp İstanbulluların desteğini istiyoruz. Yarış sürpriz bir neticeyle sonuçlanırsa kimse şaşırmasın. Milletin sağduyusuna güvenerek Millet Partisi’nin zaferi için gayret gösteriyoruz.”

Akılcı imar planları ve yapılaşmayla İstanbul’da depremi risk olmaktan çıkarmanın ilk hedefleri olduğunu belirten Hasan Hüsnü Güner, “İstanbul için çok farklı projelerimiz var. Kazandığımız takdirde bunları hayata geçirmek için çalışacağız. Kazanmadığımız takdirde de bu değerli projelerin kazanan başkana ilham olması ve İstanbul’un kazanması en büyük dileğimdir” diye konuştu

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