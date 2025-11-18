Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır. Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

ŞAP NEDİR?

Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve hızlı yayılıma sahip viral bir enfeksiyonudur.

Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) % 100'e kadar ulaşabilmekte.

Belirtileri:

Hayvanlarda genel olarak halsizlik, isteksizlik, tüylerin kabarması, kas titremeleri ve kilo kaybı gözlenir.

Genç hayvanlarda kalp kası iltihabı gelişebilir ve bu durum ani ölümlere yol açabilir.

Hastalığın şiddeti, hayvanın türüne, yaşına, bağışıklık durumuna ve virüsün serotipine göre değişiklik gösterebilir.

Sığırlarda klinik belirtiler daha belirgin seyrederken, koyun ve keçilerde bazen daha hafif atlatılabilir veya belirtiler gözden kaçabilir. Bu durum hastalığın sürüler arasında sessizce yayılmasına olanak tanır.

Nasıl Bulaşır?

Şap hastalığı, doğrudan hayvandan hayvana ya da kontamine olmuş ekipman, hayvansal ürünler gibi nedenlerle bulaşan bir hastalıktır. Enfeksiyon solunum yollarına yerleşir, ortalama kuluçka süresi 2-7 gün arasıdır.