﻿At keserken yakalandılar

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese polis ile birlikte baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında hemen işlem yaptı.

Boş arazide bulunan biri Moğolistan uyruklu iki kişinin, bir atı kestikleri ve etlerin çuvallara doldurularak, araca yüklediklerini gördü. Baskında iki kişi gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Etler ise, kazılan bir çukura gömüldü. Etlerin üzerine kireç döken ekipler, çukuru kapattı.