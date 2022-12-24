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At keserken yakalandılar

Kaçak kesim ihbarının yapıldığı İstanbul Sultangazi’deki adrese baskın düzenlendi. Baskın esnasında 2 kişi tarafından bir atın kesildiği ve çuvallara konulduğunu gören ekipler, şaşkınlık yaşadı. 1’i yabancı uyruklu 2 kişi, polis tarafından gözaltına alınırken at etleri imha edildi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 16:17
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İstanbul Sultangazi'de at keserken yakalandılar

At keserken yakalandılar
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Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese polis ile birlikte baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında hemen işlem yaptı.

Boş arazide bulunan biri Moğolistan uyruklu iki kişinin, bir atı kestikleri ve etlerin çuvallara doldurularak, araca yüklediklerini gördü. Baskında iki kişi gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Etler ise, kazılan bir çukura gömüldü. Etlerin üzerine kireç döken ekipler, çukuru kapattı.

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