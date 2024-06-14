İstanbul trafiğinde dehşet veren saldırı! Bıçağı çıkarıp defalarca sapladı

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul trafiğinde dehşet veren saldırı! Bıçağı çıkarıp defalarca sapladı

İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücü, önce trafikte tartıştığı şoföre sonra da arabasına defalarca kez bıçakla saldırdı. O anlar, kameraya kaydedildi.

İstanbul trafiğinde hemen hemen her gün sözlü ve fiziki tartışmalar yaşanırken, Küçükçekmece'de yaşanan bir kavga ise akıllara durgunluk verdi.

Alınan bilgiye göre, 10 Haziran günü D-100 Karayolu Florya bağlantısında iki sürücü arasında tartışma çıktı.

ŞOFÖRE SALDIRDI ARACIN TAVANINI BIÇAKLADI

Tartışma, şoförlerden birisinin 34 CRS 190 plakalı otomobilinden inmesiyle farklı bir boyuta taşındı. Araçtan inen şoför, diğer aracın sürücüsüne bıçakla saldırırken, şüpheli, daha sonra tartıştığı kişinin aracına defalarca kez bıçakla zarar verdi.

Trafikte yaşanan o anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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