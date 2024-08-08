İstanbul Tuzla'da otomobil almak isterken dolandırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul Tuzla'da otomobil almak isterken dolandırıldı

İstanbul Tuzla'da otomobil almak isterken 1 milyon 113 bin lira dolandırıldı.

Otomobil hayali kabusu oldu

İstanbul Tuzla'da yaşayan F.Ö., internet üzerinden satın almak istediği bir otomobil için 1 milyon 113 bin lira dolandırıldı.

Araç sahibinin yaptığı indirim teklifine inanan F.Ö., parayı havale ettikten sonra dolandırıldığını anladı.

Polis ekipleri, yapılan şikayet üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda paranın, Enes A. isimli bir şüphelinin kripto para cüzdanına aktarıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan Enes A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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