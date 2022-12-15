Türk deri devinin CEO'su açıkladı: İstanbul'da daire fiyatına İtalya’da fabrika aldık

İstanbul Ulus'taki bir daire fiyatına İtalya'da fabrika...Türk deri perakendecisi Desa’nın CEO’su Burak Çelet İtalya’nın Toskana bölgesinde üretim tesisi kurduklarını belirtti.Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre Türkiye’de 50 yıldır faaliyette olan deri perakendecisi Desa şirket yöneticisi Çelet şunları söyledi:



“Fabrikayı, İstanbul Ulus’ta 2+1 daire fiyatına aldık. 2 bin metrekarelik bir alanda kurulan tesisin dörtte üçünün yenilenmesi tamamlandı. Ar-Ge ve üretim tesisi olarak planlanan ve bugüne kadar 2 milyon avro yatırım yapılan tesis, Mart 2023 itibarıyla tam kapasite üretime geçecek”.

Çelet, İtalya'daki tesis için 200’ün üzerinde başvuru aldıklarını, fakat ilk etapta 50 kişi istihdam edeceklerini söyledi.