İstanbul Üniversitesi’nden boykot kararı

İstanbul Üniversitesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e her türlü destek veren şirket, kurum ve markaları reddettiğini duyurdu.

İstanbul Üniversitesi’nden boykot kararı

İsrail-Hamas çatışmalarında 45. Güne girilirken, Gazze’deki sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e, maddi ve manevi destek veren şirket, kurum ve markalara tepkiler çığ gibi büyüyor.

Son olarak İstanbul Üniversitesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’e destek veren veren şirket, kurum ve markaları reddettiğini duyurdu.

"TERÖRİST ÜLKEYE DESTEK VEREN ŞİRKET, KURUM VE MARKALARI REDDEDİYORUZ"

İÜ'nün sosyal medya hesabından "Bilim reddeder" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Vicdanını ve insafını rafa kaldırmış, kadın, erkek, yaşlı, genç, bebek, çocuk demeden katleden, resmen soykırım yaparak insan haklarını ayaklar altına almış bir ülkeye destek verenleri en başta bilim reddeder.

Biz de üniversite olarak terörist ülkeye her türlü destek veren tüm şirket, kurum ve markaları tamamıyla reddediyoruz."

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