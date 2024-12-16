İstanbul Valiliği, 1,5 ayda kaçak içkiden 37 kişinin öldüğünü açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul Valiliği, 1,5 ayda kaçak içkiden 37 kişinin öldüğünü açıkladı

İstanbul Valiliği, 1,5 ayda kaçak içkiden 37 kişinin öldüğünü, 17 kişinin tedavi altında olduğunu açıkladı.

İstanbul Valiliği, 1 Kasım gününden bu yana sahte alkol kullanımına bağlı olarak 73 kişinin zehirlendiğini ve bu kişilerden 37'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca 17 kişinin tedavi altında olduğu da belirtildi.,

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI

2024 yılı boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sahte alkollü içki denetimlerinde elde edilen sonuçlarını İstanbul Valiliği açıkladı. Yapılan çalışmalarda, toplamda 1.002 işyerinde denetim gerçekleştirilmiş ve şu ürünler ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

- 287.758 litre alkollü sıvı,

- 14.701 adet dolu alkollü içki şişesi,

- 853.460 adet alkollü içki yapımında kullanılan bandrol ve etiket,

- Sahte alkol üretiminde kullanılan birçok malzeme (kapüşon, boş şişe, aroma, kit, huni, hortum vb.).

Bu denetimlerde 32 işletmeye 2.662.052 TL idari ceza uygulanmıştır. Ayrıca, 01.11.2024 tarihinden itibaren sahte alkol kullanımına bağlı 73 zehirlenme vakası yaşanmış ve bunlardan 37'si hayatını kaybetmiştir. 17 kişinin tedavisi devam ederken, 23 kişi taburcu edilmiştir.

Ölümler ve yaralanmalarla ilgili olarak sahte alkol temin eden ve zehirlenmelere neden olan 36 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatılmıştır. 14 şüpheli tutuklanmış, 8 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 14 şahıs ise serbest bırakılmıştır.

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