İstanbul Valiliği duyurdu! Yeni başkan 22 Ağustos’ta seçilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY hakkında, "Suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ 22 AĞUSTOS'TA

Diğer yandan İstanbul Valiliği tarafından da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada tutuklanan İnan Güney'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatılarak, Güney'in yerine belediye başkanvekili seçimi yapılacağına da yer verildi. Açıklamada ayrıca, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Beyoğlu İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanvekilini seçmek üzere 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 15.00'te toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.