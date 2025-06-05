İstanbul Valiliği'nden CHP'li belediyeler için seçim açıklaması

Devam eden operasyonlar kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırma kararlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

İstanbul İli Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

İstanbul İli Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan Akgün;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/76021 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak ve İcbar Suretiyle İrtikap” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 03.06.2025 tarihli ve 2025/895 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nin 03.06.2025 tarihli ve 2025/337 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

Adana İli Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

Adana İli Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya Tekin;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN BELEDİYE MECLİSLERİNE ÇAĞRI

İstanbul Valiliği, görevden uzaklaştırılan beş belediye başkanı için belediye meclislerine bir çağrıda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 03.06.2025 tarih ve 2025/615 sorgu sayılı kararıyla, Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 03.06.2025 tarih ve 2025/895 sorgu sayılı kararıyla, Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ise İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nin 03.06.2025 tarih ve 2025/337 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıslar, İçişleri Bakanlığı Makamı’nın 05.06.2025 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereği; Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclisleri’nin Belediye Başkanı Vekillerini seçmek üzere 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür.”