İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti açıklaması: 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir

Valiliğin yazılı açıklamasında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin bugün saat 11.00 sıralarında il binasına ateşli silah mermisi isabet ettiğine dair ihbarı üzerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti İl Başkanlığı binası ve yanında bulunan bir iş merkezine isabet eden mermilerin iz takibine göre, mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir. Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, dün saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle şantiye görevlisi M.E. adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir."