31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti açıklaması: 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir

İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti açıklaması: 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir

İstanbul Valiliği, İyi Parti İstanbul İl Binası'na yapılan saldırı için "Mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir; şantiye görevlisi, bulundurma ruhsatlı silahıyla 7-8 el ateş ettiğini beyan etmiştir." açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 22:00
Takip Et

İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti açıklaması

İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti açıklaması: 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir
+
Aa
-

Valiliğin yazılı açıklamasında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin bugün saat 11.00 sıralarında il binasına ateşli silah mermisi isabet ettiğine dair ihbarı üzerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti İl Başkanlığı binası ve yanında bulunan bir iş merkezine isabet eden mermilerin iz takibine göre, mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir. Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, dün saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle şantiye görevlisi M.E. adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
4
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
6
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
7
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿Muradiye'de sabah güneş, öğlenden sonra kar 
﻿Muradiye'de sabah güneş, öğlenden sonra kar 
﻿Muradiye'de sabah güneş, öğlenden sonra kar 
﻿37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿5 sıklette madalyalar alındı. Antalya Grand Slam başladı
﻿5 sıklette madalyalar alındı. Antalya Grand Slam başladı
﻿5 sıklette madalyalar alındı. Antalya Grand Slam başladı
﻿Irak’ı kum fırtınası vurdu   
﻿Irak’ı kum fırtınası vurdu   
﻿Irak’ı kum fırtınası vurdu   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.