İstanbul Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü aracılığıyla tüm belediyelere ve kaymakamlıklara resmi bir yazı gönderdi. Belgede, halk sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle belirli alanlarda "kontrolsüz beslemeye" izin verilmeyeceği belirtildi.

'HAYVANLARIN TOPLATILMASI HIZLANDIRILACAK'

Açıklamasında, "Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca İstanbul Valiliği ağustosta okulların açılmasına kısa süre kala, bazı bölgelerde sürüler halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin, vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle acilen toplatılmasına karar vermişti.

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla 20 Kasım 2025 tarihinde gönderilen yazıda haşere popülasyonundaki artış ve çevre kirliliği riskleri neden gösterildi. Hayvanları Koruma Kurulu'nun aldığı karar neticesinde sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

Şu alanlarda yasak kararı alındı:

Sağlık ve eğitim kurumları

Havalimanları

İbadethaneler

Park ve bahçeler

Yol kenarları

Oyun alanları

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması,

Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi,

02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi,

Konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can-mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."