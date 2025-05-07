İstanbul ve Çanakkale'de korkutan yangın! Bakan Yumaklı uyarmıştı...

Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hava sıcaklıklarının artmasıyla orman yangınları açısından riskli döneme girildiğini duyurdu.

Orman yangınlarına bu yıl erken hazırlandıklarını aktaran İbrahim Yumaklı'nın açıklamasının üzerinden 2 gün geçmeden yangın haberleri geldi.

İSTANBUL VE ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

İstanbul'un Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'ndaki seyir terasının bulunduğu alanda çıktı. Piknik için Kent Ormanı'nda bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürülürken çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan orman yangını de havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Gökçeada ilçesi Marmaros mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 2 hizmet aracı ve toplam 13 personel sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BAKAN YUMAKLI TEHLİKEYİ DUYURMUŞTU

Geçen yıl meydana gelen 8 büyük yangının 5’inin 14-16 Ağustos arasında aynı anda yaşandığını hatırlatan Bakan Yumaklı, riskli döneme girildiğini şu sözlerle duyurdu:

“Meteorolojik verileri çok yakından takip ediyoruz. Bu yaz da yangınlar açısından yüksek riskli bir dönemin bizi beklediğini söylemek istiyorum. Bunun bilinciyle hazırlıklarımıza geçtiğimiz yılın sonbahar ayında başladık, kış döneminde yoğunlaştırdık ve 1 Mayıs itibarıyla bütün unsurlarımız ve gücümüzle hazırlıklarımızı tamamladık”