Yenikapı'da denizden ceset çıktı 

İHA'nın haberine göre, Fatih Yenikapı Sahili’nde suyun üzerinde ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Sabah saatlerinde çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen ceset, Emniyet genel Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Polisi tarafından karaya çıkarıldı.
Ekipler, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.
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