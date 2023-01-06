﻿İstanbul’a barajlarda doluluk oranı açıklandı

DHA’da yer alan bilgilere göre, Alibeyköy barajı ise yüzde 18.29 ile son 10 yılın en düşük oranında.

İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32.25 olarak kayıtlara geçti. Toplam kapasitesi yaklaşık 868 milyon metreküp olan barajlarda 280 milyon metreküp su kaldı. Bu oran son 10 yılın en düşük ikinci doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 48.02 olarak ölçülen İstanbul'un barajlarında doluluk oranı, büyük bir kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile yüzde 35.44 olarak kayıtlara geçmişti.

ALİBEYKÖY BARAJI ADETA KURUDU

İstanbul barajlarından kuraklıktan en fazla etkilenen ise Alibeyköy barajı oldu. İSKİ verilerine göre Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 18.29 olarak kayıtlara geçti. Bu değer son 10 yılın en düşük değeri. Alibeyköy barajında 2019 yılı ocak ayında yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştı. Alibeyköy barajında düşen su seviyesi nedeniyle baraj kapaklarının olduğu bölüm tamamen kurudu. Su seviyesinin ölçülmesi için yapılan beton kule ise tamamen açıkta kaldı. Daha önce balıkların yüzdüğü tarihi su kemerlerinin olduğu bölümlerde ise sudan eser yok. Kuruyan bu bölümlerde çok sayıda otomobil lastik izi dikkat çekti. Bölgedeki değişim havada görüntülendi.

İKİ BARAJ YÜZDE 10'UN ALTINA İNDİ

diğer barajlarında da durum çok farklı değil. İstanbul'da doluluk oranının en düşük ölçülen barajı yüzde 4.9 ile Papuçdere barajı oldu. Bu barajın hemen yakının da bulunan Kazandere barajında ise doluluk oranı sadece yüzde 7.06. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı ise yüzde 38.96 ile Terkos oldu.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI SON DURUM

Alibeyköy Barajı: Yüzde 18.04

Büyükçekmece : Yüzde 35.65

Darlık : Yüzde 28.09

Elmalı : Yüzde 31.95

Istrancalar : Yüzde 36.44

Kazandere : Yüzde 7.53

Ömerli : Yüzde 35.96

Papuçdere : Yüzde 4.72

Sazlıdere : Yüzde 37.46

Terkos : Yüzde 38.96