28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul’a çamur yağdı

İstanbul Anadolu Yakası ilçelerinde sabah saatlerinde toz taşınımından dolayı çamur yağışı etkili oldu. Otomobilleri çamurla kaplanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 13:01
Takip Et

İstanbul’a çamur yağdı

İstanbul’a çamur yağdı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, İstanbul’da barajlardaki suların azalması nedeniyle dört gözle yağmur beklenirken sabah saatlerinde etkili olan çamur yağmuru herkesi şaşırttı. 

Anadolu Yakasının bazı bölgelerine yağmur yerine toz taşınımıyla birlikte çamur yağdı. Yağış sonrası park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. 

Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

Oto yıkamacı Serkan Sıran, "Bugün bir yoğunluk var. Malum hava şartlarından dolayı mümkün olduğunca elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Depremden dolayı mı yoksa hava şartlarından dolayı mı bilmiyorum bildiğiniz çamur yağıyor” diye konuştu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
2
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
3
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
4
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
5
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
6
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
7
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.