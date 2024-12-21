İstanbul'a inemeyen uçaklar havada tur atıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'a inemeyen uçaklar havada tur atıyor

İstanbul'da etkili olan "CB" yani Cümülonimbus olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atıyor.

İstanbul'da etkili olan "CB" yani Cümülonimbus olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atıyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan CB olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar, hava trafiğini olumsuz etkiliyor. CB bulutlarına yakalanmamak isteyen pilotlar havada tur atmak zorunda kalıyor. Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi veriyor.

İstanbul'a inemeyen uçaklar havada tur atıyor

İstanbul'a inemeyen uçaklar havada tur atıyor

İstanbul'a inemeyen uçaklar havada tur atıyor

İstanbul'a inemeyen uçaklar havada tur atıyor

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