İstanbul'a kar geliyor. Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Milliyet’ten Eren Koca'ya yaptığı açıklamada “İstanbul’da 10 derece soğuyacak ama ocak ayından önce kar düşeceğini tahmin etmiyorum. Kar olması için beş derecenin altına inmesi gerekiyor” dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR GELİYOR

Trakya’da yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceğini belirten Şen, “Anadolu’ya ise çarşamba günü kar geliyor, özellikle Doğu Anadolu’da etkili olacak” dedi.

Sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunan Şen şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıklar ortalamada devam ediyor. Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde bugün akşam ve yarın yoğun kar yağışı olacak ulaşımda aksamalar olur.

Çarşamba sabah Ege ve Akdeniz bölgelerine yeni bir yağışlı hava geliyor. Yarın öğlen Marmara'yı ve akşam İç Anadolu'yu da kapsayacak. Marmara ve Ege'de yağmur kuvvetli. Hafta sonu Türkiye'de hava sertleşiyor. Soğumayla birlikte kar yağışı da görülebilecek."

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ise Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları gönderdiği mesajlar yoluyla sık sık uyarıyor.