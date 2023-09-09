İstanbul'a yakın adada tek başına yaşıyor. Kavun ve anason kendiliğinden yetişiyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Karadeniz kıyısına yakın adada Mustafa Işık ve ailesi tek başına yaşıyor. Rakı yapımında kullanılan anason ve yabani kavun olarak isimlendirilen meyve kendi kendine yetişiyor.

İstanbul'a yakın adada tek başına yaşıyor. Kavun ve anason kendiliğinden yetişiyor

Aydınlık'ta yer alan bilgilere göre, Kandıra'nın Cebeci açıklarında, Karadeniz kıyısında bulunan, güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakan Kefken Adası'nda sadece bir aile yaşıyor!

Defne ağaçlarıyla kaplı ve bir kısmı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan Kefken Adası'nda ailesi ile birlikte yaşayan Mustafa Işık’ın babası uzun yıllar adada gemilere yol gösteren deniz fenerinde görev yaptı.

Babasının işi nedeni ile Mustafa Işık ve kardeşleri uzun yıllar boyunca adada yaşamak zorunda kaldı. Babaları emekli olduktan sonra Işık ailesi adayı terk etmedi. Meliha Işık ile evlenen Mustafa Işık, dünyaya gelen 3 çocuklarıyla birlikte uzun yıllardır Kefken Adası'nda yaşıyor.

Aile küçük sandallarıyla yakaladıkları balıkları satarak ve adadaki bahçelerindeki meyve ve sebzeleri toplayarak geçimini sağlıyor. Adaya ulaşımı ise küçük sandalla sağlıyorlar.

Koruma altında tutulan adada sadece uzun yıllar verdikleri hizmetten dolayı Işık ailesinin yaşamasına izin veriliyor.

40 SU KUYUSU VAR

Kefken Adası, Kocaeli ili sınırları içinde, Cebeci sahilinin tam karşısında 10 dakikalık mesafede bulunan Karadeniz adasıdır. Cenevizliler'den kalma kale surları mevcut olup, 40 civarında su kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyuların Cenevizliler tarafından yağmur sularını biriktirmek için sarnıç amacıyla yapılmış olduğu tahmin edilmektedir.

Rakı yapımında kullanılan anason ve ada sakinleri tarafından yabani kavun olarak isimlendirilen 25 cm yüksekliğinde bir bitki türü kendi kendine yetişmektedir. Defne ve İncir ağacı ise karşılaşabileceğiniz diğer türlerdendir.

Karadeniz'de üzerinde insanın yaşadığı tek ada Kefken Adası'dır. 1. derece sit alanı olan ada tarihi özelliklerini korumaktadır.

Ada amatör sualtı avcılarının uğrak yerlerinden biridir. Adada zıpkın ile levrek ve kefal avlanabilmektedir.
Kefken Adası'nın batısında büyükçe bir balıkçı barınağı yer almaktadır. Cebeci'den Kefken Adası'na tekne ile 8-10 dakikada gidilebilmektedir.

kefken-adasi-118024-f795d-640x362-7j3i.jpg

kefken-adasi-640x296-m8ui.jpg

kefken-640x424-2mxy.jpg

64132374-0f2a-4a8f-b5bc-966afadab55-tgde.jpg

kefken-adasinda-tek-basina-640x360-jeon.jpg

kefken-adasi1-640x302-knbp.jpg

adada-tek-basina-yasiyor-640x426-ajbz.jpg

o-adada-tek-basina-yasiyor-640x425-ga2d.jpg

Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Bronşiti kesen bitkiler nelerdir? Bronşite iyi gelen bitkisel çözümler nelerdir? Şifalı Bitkiler
Bronşiti kesen bitkiler nelerdir? Bronşite iyi gelen bitkisel çözümler nelerdir?
Merve Boluğur tepki çeken paylaşımını yalanladı Magazin
Merve Boluğur tepki çeken paylaşımını yalanladı
Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri Spor
Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in 14 yıl önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı Magazin
Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in 14 yıl önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Güncel
Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Neymar tarihe geçti Spor
Neymar tarihe geçti
Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı Kültür Sanat
Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı