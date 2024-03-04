İstanbul’a yeni bir metro hattı! Bakan Uraloğlu duyurdu

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

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Hattın Uzunluğu ve İstasyon Sayısı Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı, 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşuyor. Metronun saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcu taşıması planlanıyor.

Zor Zemin Koşullarında Titiz Çalışma İstanbul’un en yoğun yerleşim alanlarından birinde ve zor zemin koşullarında titiz bir çalışma yürütüldü. Toplamda 16,9 kilometre tünel kazısı ve 17 kilometre demir yolu ray montajı tamamlandı. Ayrıca 105 bin metrekare kapalı alanın inşası da gerçekleştirildi.

İstanbul’un Ulaşım Ağına Güç Katıyor Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı’nın Gayrettepe-Kağıthane bağlantısı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin ardından İstanbul’a yeni bir raylı sistem hattı kazandırıyor. İstanbulluların hizmetine sunulması için son hazırlıklar yapılıyor.

İstasyonlar Bakırköy’den başlayacak metro hattı, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarından oluşuyor.