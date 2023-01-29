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İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü. 'Yağmaz yağmaz' dediler kapıya dayandı

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı dün gece saatlerinde Silivri’den giriş yaptı. Etkili olan yağmur, Silivri'de gece yerini kara bıraktı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 14:16
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İstanbul’a yılın ilk karı yağdı

İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü. 'Yağmaz yağmaz' dediler kapıya dayandı
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Beklenen kar yağışı ay sonu itibarı ile Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların 3 ila 5 derece daha düşmesi beklenirken yurt genelinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar etkili oluyor.

MEVSİMİN İLK KARI GECE YARISI SİLİVRİ'YE DÜŞTÜ

İstanbul'da ise mevsimin ilk karı gece yarısı Silivri'ye düştü.

İHA'nın haberine göre, Silivri’nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Silivri’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü. Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı. 

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü.

 

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