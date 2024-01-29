İstanbul’da 157 rezerv alan ilanı yapılmış. 3 milyon nüfus taşınacak

Kentsel dönüşümün hızlandırılması ve İstanbul’un depreme hazırlanması için, Kentsel Dönüşüm Yasası olarak da bilinen 6306 sayılı kanununda yapılan değişiklik, yerleşim yerlerinin de rezerv alan ilan edilmesinin önünü açtı. Mülkiyetle ilgili tartışmalara sebep olan değişiklik kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı raporda rezerv alan ilan edilen yerlerin yerleri belirlendi.

İBB’nin raporuna göre, 6306 sayılı yasa değişmeden önce 22 bin hektarı Kanal İstanbul projesi çeperinde olan toplamda 38 bin 830 hektar büyüklüğündeki bölge rezerv alan ilan edildi. Rezerv alan ilan edilmiş bölgelere toplamda 2 milyon 850 bin nüfusun taşınması planlanırken, İBB imar planlarına ilişkin 47 dava açtı.

İSTANBUL’DA 157 REZERV ALAN İLANI

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum’un geçtiğimiz günlerde İstanbul’a ilişkin projelerini anlattığı toplantıda kentsel dönüşüm vaatleri de ön plana çıktı. Kurum, 5 yıl boyunca toplam 100 bin konutu dönüştüreceklerini yılda ise 20 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, İstanbul’da 600 bini acil olmak üzere bir buçuk milyon bağımsız birimi değiştirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Kentsel dönüşümün hızlandırılması amacıyla, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi (6306) hakkındaki kanunda değişikliğe gidilmiş ve yasanın içeriğindeki rezerv alan tanımı tartışma yaratmıştı. Fakat yasanın değiştiği tarihin öncesinde de rezerv alan ilanlarının yapıldığı anlaşıldı. İstanbul’da ilan edilen rezerv alanların 22 bin hektarı Arnavutköy’ü kapsıyor.

İstanbul’da ilan edilen rezerv alanlarda toplamda 417 bin nüfus yaşamakta ve şehrin genelinde toplamda 157 hektar rezerv alan ilanı bulunmakta.

“REZERV ALANLARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILMIYOR”

Rezerv alanın kullanım amacı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle, İBB’nin açtığı 47 dava mevcut. Bu davalarla ilgili olarak, İBB’nin kentsel dönüşüme karşı çıktığı savunuluyor fakat İBB CHP’li Meclis üyesi Ülkü Tamer’e göre bu alanlarda kentsel dönüşüm uygulanmıyor. Aksine Kanal İstanbul çevresinde İstanbul’a ek yaklaşık 3 milyon nüfusun taşınması planlanıyor.

“KANAL İSTANBUL PROJESİYLE İLİŞKİLİ”

Ülkü Tamer, konuyla ilgili olarak, “Arnavutköy civarında ilan edilen rezerv alanların büyük çoğunluğu Kanal İstanbul projesiyle ilişkili. Ruhsatsız ve iskansız çok fazla yer var, yani imarı olmayan yerler, yerleşim yeri olarak görünmüyor.” açıklamasında bulundu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM ADI ALTINDA RANT”

38 bin hektar rezerv alanın içinde sadece 3 bin 300 hektar alanın imar planının bulunduğunu ileten Tamer, “Esenler’de, Tuzla’da 9 Kasım’dan önce rezerv alan ilanı yapıldı. Askeri alanlarda lüks konutlar ürettiler. Tuzla’da riskli alanlarda yıkılan evlerdeki nüfusu bu rezerv alana taşıyacaklardı ancak petrol ofisinden alışveriş merkezine kadar pek çok şey yaptılar. Buraları yerleşime açtılar ve ekstra nüfus taşıdılar. Rezerv alanı ilanıyla ticareti artırdılar.” dedi.

İmar planlarıyla kat sayılarının yükseltildiğine dikkat çeken Tamer, “Amaç aslında kentsel dönüşüm değil. Amaçları bu olsaydı mevcut rezerv alan ilanlarıyla buna hizmet edebilirler. Bakanlığa çok büyük yetkiler tanındı. Kadıköy, Beşiktaş gibi yerlerin arazileri çok değerli ve kalkıp buralarda binalar eski diye rezerv alan ilanı yapabilirler. Eviniz riskli olmasa bile mülklere çok kolay el koyabilirler.” diyerek bu yapılanın kentsel dönüşüm adı altında rant olduğunu kaydetti.