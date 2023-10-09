İstanbul’da 17 ilçe karanlığa gömülecek

Bazen bölge bölge elektrik kesintileri yaşanabiliyor. BEDAŞ planlı olarak elektrikleri kesiyor. 9 Ekim Pazartesi günü yani bugün elektrik kesintisi olacak. İstanbul’da 17 ilçede yaşanacak elektrik kesintileri ve saatleri belli oldu.

ARNAVUTKÖY

NO: 35095203

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKNUR, ARICI, ATAYURT, AYYILDIZ, CANDEMİR, CENGAVER, DEVRAN, FATİH, FESTİVAL, GÜLAÇAN, HAMZA, HELAL, KAYHAN, KÖPRÜ, MENDERES, PEYAMİ SAFA, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TEPELİK, UHUD, ULUHAN, YALVAÇ, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZÇİÇEK, İNCİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah ACEM, ANAYURT, AYAZ, AZERİ, BADEMLİK, BERRİN, ECLA, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, HATİPLİ, NARGÜL, NARLIDERE, VİYANA sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095215

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ANKA, ERDAL, KURTARAN, MEYAN, SAADETTİN, TAŞTEKİN, YASEMEN, ŞEHADET sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095214

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ASİL, BATTALGAZİ, BEY, CİHANGİR, KOCA YUSUF, NURBABA, NİL, ORHANİYE, REZZAN, SARAYLI, SEMİHA, VAKKAS, YEŞİLBAHÇE, YÜKSEK sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, CUMHURİYET, DELFİN, EDEBALİ, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLİZAR, KOCA YUSUF, MANİDAR, MAŞUK, MEFTUN, MEKTEPLİ, PAMUKKALE, YEŞİL YALI, ÖZGENÇ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095189

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk / ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 09/10/2023 11:30:00 - 09/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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AVCILAR

NO: 35093223

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDAN, HİLAL, KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 3. sk / TURGUT ÖZAL mah 65. sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35092382

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1031., 1032., 1034., 1035., 1036., 1040., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 355., 356., 410., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093213

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2374., 2377., 2378., BOSNA, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093216

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1431., 1433., 1434., 1439., 1440., 1441., 1442., 1450., 1451., CAMİ YOLU, ŞEHİT MURAT KARAYAZI sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093192

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35092385

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35094762

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, AŞIK VEYSEL, DEDE EFENDİ, NEYZEN TEVFİK, SANAYİ SİTESİ, YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 09/10/2023 00:00:00 - 09/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3509476

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF SAMİ TOKER, ATATÜRK, BARBAROS 1, FERİT SIDAL, KARATAŞ, KAYALAR, TAŞOVA sk / ZAFER mah AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, BARBAROS 1, EŞREFBEY, SARIGÜL, TAŞKENT, YOLÜSTÜ sk bölgelerinde 09/10/2023 00:00:00 - 09/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35094759

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖL, IRMAK 1, TAŞOVA sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ, ATATÜRK, BAHÇIVAN, BALKAN, BARIŞKENT ÇIKMAZI, ERDEM, FERİT SIDAL, GÖL, KIRÇİÇEĞİ, KURULUŞ, NARÇİÇEĞİ, TAŞOVA, VOLKAN 1, YILDIZTEPE, ŞAİR, ŞEHİT AYHAN YILDIZ sk bölgelerinde 09/10/2023 00:00:00 - 09/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35093743

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah SAFAHAT sk bölgelerinde 09/10/2023 00:01:00 - 09/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093742

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah SAFAHAT sk bölgelerinde 09/10/2023 00:01:00 - 09/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 35090549

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah NUMUNEBAĞI sk bölgelerinde 09/10/2023 00:01:00 - 09/10/2023 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35090546

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ATİK, AY, BÜYÜK ÇINAR sk / YENİDOĞAN mah BAYRAKTAR, BÜYÜK ÇINAR, DOĞU, DİLEK ÇIKMAZI, ERSAN, KAR ÇIKMAZI, SERT, SÖNMEZ, SÖĞÜT, UFUK, ZEYBEK, ÖZGÜR, ŞELALE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ÇINAR sk bölgelerinde 09/10/2023 00:01:00 - 09/10/2023 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35090554

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah DEMİRKAPI, GÖKSU, KAVAK, KÜÇÜK ÇINAR, LALE, ÇARŞI sk / YENİDOĞAN mah BİLGE, HÜSNÜNİYET, KİRAZ, PARK, SAKİN, ŞAFAK sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI sk bölgelerinde 09/10/2023 02:30:00 - 09/10/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35090557

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, ATIŞALANI, ENGİNAR, GELİN ÇIKMAZI, HÜRRİYET, MİNE, PARK, SAKİN, SANCAKTEPE, ÇAKMAK, ÜSKÜP, ŞAFAK sk bölgelerinde 09/10/2023 02:30:00 - 09/10/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095112

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah GÜVERCİN, MİLLET, PAPATYA, RAUF ORBAY, SARAYBOSNA, TURNA sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095063

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, YAPRAK, YENGEÇ, ZAFER, ÇANAKKALE sk bölgelerinde 09/10/2023 10:00:00 - 09/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095075

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / MURATPAŞA mah CUMHURİYET, HASAN PAŞA, YABANGÜLÜ sk bölgelerinde 09/10/2023 10:00:00 - 09/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095077

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ELEKTRİK, GAZİ KEMAL, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 09/10/2023 11:00:00 - 09/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095087

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah SAMANYOLU sk bölgelerinde 09/10/2023 12:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095081

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 51., GAZİ KEMAL, ÇUKUROVA sk bölgelerinde 09/10/2023 12:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35093543

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAŞKURT sk / HÜSEYİNAĞA mah HALAS, KİLİT, TARLABAŞI sk / KALYONCU KULLUĞU mah KALYONCU KULLUĞU sk / ÇUKUR mah DEMİRBAŞ, KALYONCU KULLUĞU, NARÇİL, PEŞKİRCİ, TARLABAŞI, TEK KUYULU, TİRŞE, ÇUKUR, ŞEHİT NEVRES sk / ŞEHİT MUHTAR mah ESKİ ÇEŞME, KERESTECİ RECEP, TARLABAŞI sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35093616

İSTANBUL ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095204

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah SU DEPOSU, TURGUT ÖZAL, ÖDÜL, ŞENLİK sk bölgelerinde 09/10/2023 10:00:00 - 09/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095213

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah PEKMEZCİ sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/10/2023 10:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095199

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, KARAÇALILIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/10/2023 10:00:00 - 09/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 35093501

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 557., 565., 566/1. sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35093138

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, FATİH1, G-151, G-613, G-618, G-919 sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093121

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES, AŞİYAN, HADIMKÖY YOLU, LOZAN, MELTEM, PINAR sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093124

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3034., 3038., 3093. sk / OSMANGAZİ mah 3133. sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35092341

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2215., 2219., 2220., 2221., 2223., 2224., 2225., 2226., 2231., 2232., 2233., 2234., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2319., 596., ADALET, ADNAN MENDERES, AKARSU, BOĞAZİÇİ, DAĞHAN, EBRU, GAYE, KURUÇEŞME, LODOS, PANAYIR, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ, SEDEF sk / BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah ADNAN KAHVECİ sk / GÖKEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093125

İSTANBUL ESENYURT ilce -KOZA mah sk / SANAYİ mah sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093120

İSTANBUL ESENYURT ilce -KOZA mah sk / SANAYİ mah sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093554

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah AYASOFYA sk / OSMANGAZİ mah HALİDE EDİP ADIVAR, SERDAR, SEVİ sk / ŞEHİTLER mah SELVİ sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093223

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDAN, HİLAL, KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 3. sk / TURGUT ÖZAL mah 65. sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35082248

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah BEŞİRGAZİ sk bölgelerinde 09/10/2023 00:05:00 - 09/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35082245

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 4.PARK, 5.PARK ÇIKMAZI, ALTINER, BAYIR, HÜRRİYET, KARADENİZ, KEŞAP, KUĞU, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MİRAÇ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ÇAVDAR, ŞAİR sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 8.LALE, BENEK, BERFİN, BERRAK, BESTEKAR EBUBEKİRAĞA, BURÇAK, HASRET, KADİR YOKUŞU, KARADENİZ, KEMAL REİS, MEHMET TAHİR EFENDİ, MERAL YOKUŞU, UĞUR, YENİYOL, İKİZLER YOKUŞU, ŞARK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE, KAYNAR, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, YILDIZ, İKRAM sk bölgelerinde 09/10/2023 00:05:00 - 09/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35094918

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CAN, 1.GONCA, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.ÇAYIR, 3.KANARYA, 4.ÇİMEN, BURGAZ YOLU, GÖKTÜRK, HAYAL, KABAN, KÖPRÜBAŞI, LAVANTA, MİS, NAKIŞ, TÜLAY, YUMAK, ZAKKUM, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35090476

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, CAĞALOĞLU YOKUŞU, CEMAL NADİR, NARLIBAHÇE sk / HOCAPAŞA mah ANKARA sk bölgelerinde 08/10/2023 22:00:00 - 09/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093425

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah BÂLA TEKKESİ, KARABAŞ BOSTANI, KARABAŞ ÇEŞMESİ, KERESTECİ VELİ, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, TEKKE MASLAĞI, YENİ TAVANLI ÇEŞME sk / SEYYİD ÖMER mah KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093426

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, ELMASPAŞA, HAVUZLU MESCİT, HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, LATİF, MABEYİNCİ 1. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MÜHRE, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, NİŞANCA YOKUŞU, TÜRKELİ, ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ sk / SARAÇ İSHAK mah HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35090490

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAB-I ALİ, BAŞMUHASİP, CAĞALOĞLU HAMAMI, HOCA RÜSTEM MEKTEBİ, HİMAYE-İ ETFAL, MOLLA FENARİ, NUR-U OSMANİYE, TAŞSAVAKLAR sk / MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ sk bölgelerinde 09/10/2023 22:00:00 - 10/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 35093564

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ADALET, AYTEKİN, BAĞLIK, DERYA, DESTEGÜL, DİLRUBA, EMEK, KAMER, KARTAL, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIBRIS, MERT, MUTLU, NEŞE, PARLAK, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, TOROS, VİŞNELİ, YURT sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 774/1., 797., 798., 799., 803., 803/4. sk / ŞEMSİPAŞA mah 42., 42/1., 44., 46., 48., 48/1., 49., 50., 51., KEÇESUYU, MARAŞ, İSTANBUL sk bölgelerinde 09/10/2023 10:00:00 - 09/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35094922

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, FASIL, GÜLİSTAN, RABAK, YÜCEL, İLAYDA sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093584

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, FASIL, GÜLİSTAN, RABAK, YÜCEL, İLAYDA sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093617

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah CAMİ, NEŞE sk bölgelerinde 09/10/2023 12:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093626

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, BERRA, BEYDER, ERTUĞRUL, NURSEMA, ZEMBİL KÜMESİ, İPEK sk bölgelerinde 09/10/2023 14:00:00 - 09/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35084095

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.YENİYOL, 1.ÇİÇEK, 1.İNCİRLİ, 1407., 1429., 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 2.SAKARYA, 4.PAPATYA, 5.AKASYA, GÜLER, KARAGÜL, KÖMÜRCÜ YOLU, ORDU, PARK, SÖĞÜTLÜ, YARIMBURGAZ, YENİ MEKTEP, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093814

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ORAL, TANDOĞAN sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095368

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAYALI, 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 2006., KENAR sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3509382

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah İNÖNÜ sk / SULTAN MURAT mah 1.HAKAN, 2.KANARYA, 6.MENEKŞE, SERBEST, SULTAN MURAT sk / YENİ MAHALLE mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35084096

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 09/10/2023 11:00:00 - 09/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35084109

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 09/10/2023 16:00:00 - 09/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35093141

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah DEFNE BAYIRI, HİSAR, YÜKSEK, ZÜMRÜT GÜLÜ, ÇİĞDEMLİK, ÖZENGİ AĞASI sk / YENİ mah ASALET, BAŞKENT ÇIKMAZI, ÇAYIRDİKEN, ÖZENGİ AĞASI sk bölgelerinde 09/10/2023 09:30:00 - 09/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35095232

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HENDEK, KEBAN sk / ORTAKÖY mah MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095197

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, DİLAVER, MAARİF, İSTİKLAL sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095247

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095252

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU sk bölgelerinde 09/10/2023 09:00:00 - 09/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.