İstanbul’da 2 cinayetten aranan şahıs operasyon sırasında intihar etti

İstanbul'da iki ayrı cinayet işleyen ve polis ekiplerince aranan Aydın Altay'ın intihar ettiği bildirildi.

İstanbul’da 2 cinayetten aranan şahıs operasyon sırasında intihar etti

İlk cinayet, 13 Ocak'ta Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelmiş, Tuncay Kurban isimli bir kişi sırtından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

İkinci cinayet ise 23 Nisan günü Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde gerçekleşti. 22 yaşındaki Buket Yorgancı adlı kadın, başına bir el ateş edilerek öldürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı geniş çaplı çalışmalar sonucu Aydın Altay'ın bu iki cinayetin de faili olduğu tespit edilmişti.

Altay'ın yakalanması için özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Altay, silahla başına ateş ederek intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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