İstanbul’da 200 bin binanın çökme riski var. Uzman isim açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, “İstanbul Yenileniyor” adı altında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi’ndeki Bahadır Apartmanı’nın temelini attı.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İstanbul'daki riskli yapılar hakkında açıklamalarda bulundu. Kurt, “Bununla ilgili Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bir çalışmaya göre yaklaşık 200 bin yapı olduğu öngörülüyor” dedi.

Bahadır Apartmanı’nın, 42 yıllık bir apartman olduğunu ifade eden Kurt, kısa zaman önce yıkımını gerçekleştirdiklerini bugün de temelini attıklarını, sözleşme imzalamamızla temel atmamız arasında geçen sürenin 9 ay olduğunu, 9 aylık sürede yeni ve sağlam konutların inşasına başladıklarını ifade etti.

Bahadır Apartmanı’nın riskini şöyle özetlemek istediğini belirten Kurt, “Bu apartmanın yıkımında çıkan demir numunesi yaklaşık 60 tonken bizim sadece şu anda temelde kullandığımız demir 65 ton. Maalesef kullanılan inşaat malzemelerindeki kalitesizlik ve tabii ki eski mühendislik tekniklerine göre yapılmasından ötürü riskli bir yapıydı ama burada çok şükür ki olası bir afetten önce hak sahiplerimizle uzlaştık. Ortalama 192 bin lira borçlanmayla buradaki vatandaşlarımızı dayanıklı evlerine kavuşturacağız. Burada yaklaşık 150 tane insanımız yaşıyordu. Aslında 150 insanımızın belki de hayatını kurtardık olası bir depremde önce. Burada 42 tane bağımsız birim inşa edeceğiz. Yaklaşık 10 daire fazla yapıyoruz. Bu 10 daireden gelen gelirle inşaatın maliyetini düşürüyoruz” ifadelerini kullandı.

"BİR DÖNEM DENİZ KUMU MALZEMELERİYLE İNŞAATLAR GERÇEKLEŞTİ"

İnşaat maliyetini yapıyor olmaları ve buradan edindikleri gelirle vatandaşların borçlanmalarını düşürüyor olmalarının, vatandaşlar için büyük bir avantaj olduğunu belirten Kurt, “Aynı zamanda vatandaşlarımızın borçlanmalarını için 24 ay sıfır vade seçeneği sunduk. Burada bile fazla gelen vatandaşlarımız için de uzun vadeli kredi kullanmaları için bankalarda kefalet desteği sunduk KİPTAŞ olarak. 18 ayla 24 ay arasında tamamlamayı düşünüyoruz. Aslında inşaat alanı bizim ölçeğimizde ne kadar küçük gibi olsa da mahalle arası işlerde operasyonları yönetmek biraz zor oluyor maalesef. Çünkü çok ciddi bir yerleşim alanı içerisindeyiz. 18 ayla 24 ay arasında binamızı tamamlarız diye hedefliyoruz. Denize ne kadar uzaktayız ama bir deniz kabuğu ve bu binanın yıkımında betondan çıkan bir parça bu. Herkes bunu biliyor. İstanbul’da belli bir dönemde maalesef deniz kumundan kullanılan malzemelerle inşaatlar gerçekleşti. O zamanın teknolojisi ve imkanları kapsamında buydu. Maalesef İstanbul’daki yapı stoğunun büyük bir kısmı bu malzeme kalitesiyle ayakta duruyor şu anda. Yani potansiyel riskli” ifadelerini kullandı.

“200 BİN BİNA HER AN YIKILABİLİR”

İstanbul genelindeki riskli yapılar hakkında da konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hızlı tarama testleri sonucunda 35 bin binayı tarayabildiklerini ifade eden Kurt, “Burada da bin 556 tane binanın dokunsanız yıkılacak kalitede yapı stoğuna sahip olduğu tespit edildi. Bundan çok daha fazla E sınıfı dediğimiz, yani her an yıkılabilecek riskte olan yapının olduğunu tahmin ediyoruz. Bununla ilgili de Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bir çalışmaya göre yaklaşık 200 bin yapı olduğu öngörülüyor. Bunun netleştirilmesi için ilçe belediyelerimizle büyükşehir belediyemiz bir iş birliği protokolü süreçlerine girecek. Bu iş birliği sayesinde tüm yapı stoğunun hepsinin envanteri çıkartılması hedefleniyor. Bu da bize gerçek tabloyu ortaya koyacak ama şu anki çalışmalara göre yaklaşık 200 bin yapının her an yıkılma riski olduğudur” dedi.