İstanbul’da 45 derecenin hissedileceği tarihi açıkladılar

El Nino olarak bilinen Afrika sıcaklarının önümüzdeki haftanın ortasından itibaren Türkiye’yi vuracağı ifade edildi. İstanbul ve çevresinde sıcaklığın 45-50 dereceği bulacağı ifade ediliyor.

İstanbul’da 45 derecenin hissedileceği tarihi açıkladılar

GerçekGündem’de yer alan haberde, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 'El Nino' olarak ifade edilen ve bu sene başladığı açıklanan hava olayı küresel ölçekte önemli etkiler doğurmaya çoktan başladı.

Uzmanların sıklıkla uyardığı ve ekstrem hava koşulları yaratan 'El Nino'nun başlamasıyla birlikte dünyanın pek çok yerinden gelen yangın, sel ve aşırı sıcaklık haberleri, durumun ciddiyetini anlatıyor.

Geçtiğimiz 5 günde küresel ortalama sıcaklıkların da 3 defa rekor kırmasının ardından bu sefer 'El Nino' bizi vuracak.

Afrika sıcaklarının önümüzdeki haftanın ortası itibarıyla ülkemizi resmen kavurması bekleniyor. 45-50 derece sıcaklıkların konuşulduğu hava muhalefetinden en kötü etkilenecek illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor.

Meteorologlar yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, gelmesi beklenen Afrika sıcaklarının İstanbul ve çevre illeri sert bir şekilde etkilemesi bekleniyor. 45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da nasibini alacağı tahmin ediliyor.

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