İstanbul’da açıldı. Çay sadece 1 TL

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da açıldı. Çay sadece 1 TL

Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa'da ilk 'emekli evi'ni hizmete açtı. Çayın 1 lira, kahvenin ise 5 lira olduğu emekli evinin açılış töreni yapıldı.

CHP'li Beyoğlu Belediyesi tarafından hizmete açılan Emekli Evi'nin ilki Kasımpaşa'da, Turabibaba Kütüphanesi Bahçesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Törene Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve birçok emekli vatandaş katıldı. Emekli Evi'nin sadece emeklilere özel olmadığı belirtilirken, çayın 1 lira, kahvenin 5 lira olduğu mekanda, emekli olmayan vatandaşlar için çayın 5 lira, kahvenin 20 lira, çorbanın 35 lira ve simidin 10 lira olduğu öğrenildi.

Başkan İnan Güney, açılışta yaptığı konuşmada, bu dönemde vatandaşa ulaşmanın ve hizmet etmenin adının ‘sosyal yardımlar’ olduğunu vurguladı. Güney, "Bütün belediyeler, bütçesi ve büyüklüğü imkanında vatandaşa ulaşacak bu sosyal hizmetlerin çeşitliliğini artırmakla mükelleftir" dedi.

"EMEKLİLERİMİZ BURAYA GELSİN"

İnan Güney, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Emekliler, ekonomik kriz ve sağlık sorunlarıyla boğuşurken, iki bardak çayın bile lüks olduğu bir ortamda onlara hizmet etmek bizim için sadece bir seçim vaadi değil, aynı zamanda onların Beyoğlu'ndan evladı olarak benim boynumun borcuydu. Emeklilerimiz buraya gelsin, 1 liraya çay içsinler, uygun fiyata karnını doyursunlar, kaliteli zaman geçirsinler, sosyalleşsinler. Sağlık taramalarıyla sağlıklarını kontrol altına alalım, sanatçı dostlarımızı davet edip burada sohbetler edelim. Bu bakış açısıyla burayı açtık. Kasımpaşa'ya ve emekli komşularımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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