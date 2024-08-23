İstanbul'da ambulans şoförü olmak...

İstanbul'da acil vakaya yetişmeye çalışan ambulansın, trafikte karşılaştığı zorluklar araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Şehrin, her zaman yoğun olan trafiğinde ilerlemeye çalışan ambulans, bir an önce hastaya ulaşmak ya da aldığı hastayı en kısa sürede hastaneye ulaştırmak için adeta zamanla yarıştı. Çekilen görüntülerde bazı sürücülerin hala ambulansa yol verme konusunda başarılı olamadığı, uygulanması çok da zor olmayan fermuar sisteminin bir türlü başarılamadığı anlar dikkat çekti.