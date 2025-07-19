İstanbul'da aracında uyuşturucu kullandığı öne sürülen taksi şoförü yakalandı

Türkiye’yi tercih eden turistlerin ilk temas kurduğu kişilerin başında taksiciler geliyor. Avrupa ülkelerinde aldıkları eğitim sonrası trafiğe çıkınca hak kazanan taksiciler. Ülkemizde ise evrakları alınca direksiyon başına geçiyor. Türkiye’de yazılı ve görsel medya da zaman zaman gündem oturan meslek gruplarından bir tanesi de taksicilik mesleği.

Ancak bu meslek gurubunda ise bazı taksicilerin bir kısmı ise, turist kazıklamak, araçta dayak atmak, müşteri seçme, istediği yere götürmeme gibi kendi kurallarını koyuyor. Bu kurallar sonrası yaşanan tartışmalarla karakolluk oluyor. Zaman zaman yazılı, görsel ve sosyal medyanın gündemine oluyor. İşte haberimize konu olan bir taksi sürücüsü ile ilgili haber.

KENDİNDEN GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında "Kimyasal madde içtiği düşünülen taksici kendinden geçti." başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Ekipler yaptıkları çalışmada kimliği tespit edilen sürücü A.K'yi (49) Güngören Posta Caddesi'nde yakaladı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" ve "belediye ruhsatının askıya alınması" maddelerinden 10 bin 260 lira para cezası kesildi, aracı da otoparka çekildi.

İşlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüpheli A.K'den kan ve idrar örnekleri alındı.

Şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından adli işlem başlatıldı.