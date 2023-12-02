İstanbul'da asayiş uygulaması: Aranan 673 zanlı yakalandı

İstanbul’da dün akşam saatlerinde kent genelinde ve umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 216 noktada, bir helikopter ve iki botla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, 185 bin 73 kişi sorgulandı, aranan 673 şüpheli ve 151 yoklama kaçağı yakalandı, 450 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, 43 silah, 3 kilo 430 gram uyuşturucu, 1060 uyuşturucu hap ve 11 bin 695 lira para ele geçirildi. 601 iş yeri denetlenirken, 10 iş yeri ve 74 kişiye idari işlem uygulandı. 25 bin 736 araç ve motosiklet kontrol edilirken, 1477 araç ve motosiklet ile 52 sürücüye işlem yapıldı, 20 araç trafikten çekildi. Uygulamada toplam 499 bin 662 lira para cezası kesildi. 11 yabancı uyrukluya da işlem yapıldı.