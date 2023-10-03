İstanbul’da bir ay hayatta kalabilmenin maliyeti 44 bin 561 liraya çıktı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), eylül ayında İstanbul'da yaşamanın maliyetinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79,42 artarak 44 bin 561 liraya çıktığını ortaya koydu.

KAYNAK: ANKA
İstanbul’da bir ay hayatta kalabilmenin maliyeti 44 bin 561 liraya çıktı

İBB'ye bağlı kuruluşlardan İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) eylül ayına ilişkin İstanbul'daki yaşam maliyeti araştırmasının sonucunu bugün yayınladı. Araştırmaya göre, İstanbul’da eylül ayında yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,42 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 44 bin 561 lira oldu.

Böylece İstanbul’da yaşamanın maliyeti eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,62, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 61,47 oranında artış göstermiş oldu.

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Bir önceki yılın Eylül ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 79,42 olarak gerçekleşti.

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Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 44 bin 561 lira olarak hesaplanırken, ağustos ayına göre bin 968 lira artış gösterdi.

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EN YÜKSEK ARTIŞ SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİNDE

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın eylül ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yıllık yüzde 183,33 artış oranı ile saç bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü.

ET FİYATLARINDA İKİ KAT ARTIŞ

Gıda ürünlerinde ise en yüksek artış Zeytinyağı ve et ürünlerinde gerçekleşti. Zeytinyağında yüzde 140,38, et-kıyma ürünlerinde yüzde 117,10 fiyat artışı yaşandı.

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