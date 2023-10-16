İstanbul'da bir garip kavga. Birbirlerini bıçakladılar beraber alışverişe gittiler

Kağıthane’de alkollü iki şahıs tartışıp birbirlerini bıçakladı. İki kişi daha sonra bir şey olmamış gibi alışveriş yaptı. O anlar viral oldu.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da bir garip kavga. Birbirlerini bıçakladılar beraber alışverişe gittiler

Kağıthane Çeliktepe’de önceki ay meydana gelen olayda arkadaş olduğu öğrenilen iki şahıs, alkol aldıktan sonra tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki arkadaş birbirini bıçaklayarak hafif şekilde yaraladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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BİRBİRLERİNİ BIÇAKLAYIP ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ancak ilginç bir olay yaşandı. İki arkadaş birlikte yürüyerek sokakta bulunan bir tekel bayisine girdi. Üstleri kan içinde olan iki arkadaş buradan alışveriş yaptıktan sonra işyerinden ayrıldı.

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Sağlık ekiplerinin tedavisini de kabul etmeyen iki arkadaş, birbirlerinden de şikayetçi olmayınca kol kola girip olay yerinden ayrıldı. Yaşanan ilginç anlar hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

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