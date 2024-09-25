İstanbul'da bir gemi alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da bir gemi alev alev yandı

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyir halinde ilerleyen 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine Kurtarma-12 römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Gemideki yangın söndürmek için sabah saatlerinde başlayan çalışmanın tamamlanmasından sonra yapılan açıklamada ise "Ekiplerimizce yapılan soğutma işleminin ardından Arıburnu isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

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