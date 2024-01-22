İstanbul'da bir otoparkın saatlik ücretleri 'yok artık' dedirtti. Görenler gözlerine inanamadı

Hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle vatandaş sokağa ayağı değdiği andan itibaren cebindeki parasından olmaya başlıyor.

Artan fiyatlardan ise bu kez nasibini bir otopark aldı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf görenleri hayrete düşürdü.

0-2 SAATLİK PARK ETMENİN ÜCRETİ 340 TL

İstanbul Laleli'de bulunan bir otoparkın ücretleri vatandaşa 'pes artık' dedirtti.

Aracını 0-2 saat bu otoparka bırakan bir kişi otopark için 340 TL ödemek durumunda kalacak.

2 ve 4 saat arasında 425 TL ödemek gerekecek.

Fiyatları gören sosyal medya kullanıcıları bu duruma hem tepki gösterdi hem de güldüren yorumlarda bulundu.