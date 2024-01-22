İstanbul'da bir otoparkın saatlik ücretleri 'yok artık' dedirtti. Görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Mynet
İstanbul'da bir otoparkın saatlik ücretleri 'yok artık' dedirtti. Görenler gözlerine inanamadı
İstanbul'da yaşayan ve arabası olan herkesin en büyük sorunlarından biri de sokaklarda park yeri bulmak. Sokağında yer bulamayanlar evine en yakın otoparka aracını çekiyor ama Laleli'de bulunan bir otoparkın saatlik ücreti görenleri hayrete düşürdü.

Hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle vatandaş sokağa ayağı değdiği andan itibaren cebindeki parasından olmaya başlıyor.

Artan fiyatlardan ise bu kez nasibini bir otopark aldı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf görenleri hayrete düşürdü.

0-2 SAATLİK PARK ETMENİN ÜCRETİ 340 TL

İstanbul Laleli'de bulunan bir otoparkın ücretleri vatandaşa 'pes artık' dedirtti.

ju.png

Aracını 0-2 saat bu otoparka bırakan bir kişi otopark için 340 TL ödemek durumunda kalacak.

2 ve 4 saat arasında 425 TL ödemek gerekecek.

Fiyatları gören sosyal medya kullanıcıları bu duruma hem tepki gösterdi hem de güldüren yorumlarda bulundu.

q.png

y.png

Son Haberler
İspanya 2023'te 84 milyon turist ile rekor kırdı Dünya
İspanya 2023'te 84 milyon turist ile rekor kırdı
Türk tekstil devi iflas bayrağını çekebilir. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmişti. 16 ülkeye ihracat yapıyor Ekonomi
Türk tekstil devi iflas bayrağını çekebilir. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmişti. 16 ülkeye ihracat yapıyor
Kaymakam-Boğazlıyan, Ramin-Boraltan, Emekli-Saray / Kerim YILMAZ Konuk Kalem
Kaymakam-Boğazlıyan, Ramin-Boraltan, Emekli-Saray / Kerim YILMAZ
Zonguldak’ta maden ocağında göçük. İşçiler 11 saat sonra kurtarıldı Gündem
Zonguldak’ta maden ocağında göçük. İşçiler 11 saat sonra kurtarıldı
Zonguldak’ta işçiler maden ocağında mahsur kaldı Gündem
Zonguldak’ta işçiler maden ocağında mahsur kaldı
Cumhuriyetçi DeSantis ABD Başkanlık yarışından çekildi Dünya
Cumhuriyetçi DeSantis ABD Başkanlık yarışından çekildi
Nijerya'da kaza. 16 kişi öldü Dünya
Nijerya'da kaza. 16 kişi öldü