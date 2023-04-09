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İstanbul'da Broadway rüzgarı esecek Ünlü isimleri buluşturan gösteri

Ünlü isimlerin rol aldığı “Broadway in İstanbul”, 13 Mayıs’ta Maslak TİM Show Center'de perde açacak. Müzikal, İstanbul’da Broadway rüzgârları estirecek.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 13:38
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İstanbul'da Broadway rüzgarı esecek

İstanbul'da Broadway rüzgarı esecek Ünlü isimleri buluşturan gösteri
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Kelebek gazetesinin haberine göre daha önce “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesine imza atan Nurcan Karaca, bu kez “Broadway In İstanbul” müzikalini seyirciyle buluşturuyor.

“Chicago”, “Grease”, “Moulin Rouge” gibi gişe rekorları kırmış ünlü Broadway müzikallerinden seçilmiş parçaların yer alacağı gösteri, 13 Mayıs’ta Maslak TİM Show Center’da sahnelenecek.

Projede Pelin Akil, Canan Ergüder, Burak Yörük, Başak Gümülcinelioğlu, Pelin Uluksar, Melis Minkari, Kaan Miraç Sezen, Ecem Sena Bayır ve Tuana Yılmaz yer alıyor. Haftalardır prova yapan ekip, sevilen eserleri Uğur Baburhan’ın rejisi, Serpil Günseli’nin müzik direktörlüğü ve Nur Doğan’ın koreografisiyle sahneye taşıyacak.

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