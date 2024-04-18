İstanbul'da bu sabah araç sahipleri sürprizle karşılaştı

Kaynak: İHA
İstanbul'da bu sabah araç sahipleri sürprizle karşılaştı
Afrika’dan yola çıkarak Türkiye’ye yönelen toz bulutları Megakent İstanbul’da araç sahiplerini kötü bir sürpriz ile güne uyandırdı. Birçok ilçede etkili olan çamur yağmurundan dolayı arabaların üzerlerinde çamur kalıntıları görüldü.

MGM tarafından Afrika’daki toz bulutlarının Türkiye’ye yöneleceği bildirilmişti. Bununla beraber yağacak olan yağışların çamur şekilde olacağına dair uyarı da yapılmıştı.

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İstanbul’da bu çamur yağmurundan nasibini aldı. Çamur yağmuru İstanbul’un birçok ilçesinde özellikle gece saatlerinde etkili oldu.

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Çamur yağmuru nedeniyle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu. Sabah evlerinden çıkıp araçlarının yanına giden vatandaşlar araçlarının çamur kalıntılarıyla kaplandığını gördü.

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Çamur yağmuru hakkında konuşan Şevket Yurdakul, "Hava şartlarından dolayı yağmurla beraber çamurlu bir ortamdayız. Yapacak bir şey yok. Arabaların üstü herhalde yağmurdan dolayı böyle oldu. Yağmurla gelen çamurdan dolayı böyle oldu. Bir daha yağsın ben kendim kovayla yıkıyorum" dedi.

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