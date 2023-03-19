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İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Valiliği, Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan Nevruz kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 11:49
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İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
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İstanbul Valiliği, Yenikapı etkinlik alanında 19 Mart 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Nevruz şenliği nedeniyle saat 05.30’dan 19.00’a kadar kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, bağlantıya uygun noktalardan kapatılacak, Şehit Vefa Kara Kurdu Üst Geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı Miting Alanı Arası Yanyol (Yenikapı Etkinlik Alanı İç Yolu), Mahramacı Sokaklar trafiğe kapatılacaktır.”

Alternatif güzergahlar olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

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