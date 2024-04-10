İstanbul'da büfe yangını

Kaynak: İHA
İstanbul'da büfe yangını
Beykoz'da bayram nedeniyle kapalı olan bir büfede elektrik kaçağı yüzünden yangın çıktı.

Yangın, Beykoz İncirköy Mahallesi Ensar Sokağı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bayram yüzünden kapalı olan büfede yangın çıktı.

Yangın kısa zamanda tüm dükkanı kapladı. Yangını gören vatandaşlar tarafından itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmadan sonra yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, küle dönen büfe kullanılamaz duruma geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çevredeki vatandaşlardan Mustafa Demir, "Elektrik kapağından çıktı. Bir anda yandı ve itfaiyeler gelip söndürdü. Ölen veya yaralanan yok, maddi hasar var" dedi.

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