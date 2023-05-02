İstanbul’da çaldı Gebze’de yakalandı

DHA’nn haberine göre, Kağıthane, Bayrampaşa, Ümraniye ve Gaziosmanpaşa'da meydana gelen park halindeki kamyonetlerin çalınma olayları üzerine polis soruşturması başlatıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, bazı olaylarda kamyonetlerin çalınma anlarının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini tespit etti.

Çalınan kamyonetlerin İstanbul dışına çıkarıldığını belirledi. Polis araçların götürüldüğünü tespit ettiği Kocaeli'nde operasyon düzenledi.

TUTUKLANDI



İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin daha önceden 40 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.