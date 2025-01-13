İstanbul'da çatı katında arkadaşını öldürdü

Olay, İstanbul Fatih ilçesinde İskenderpaşa Mahallesi'nde 12 Ocak Pazar günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri bir binanın çatı katında İsa Aktaş'ı bıçaklanarak ağır yaralanmış halde buldu. Hastaneye kaldırılan İsa Aktaş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

YERİNDEN KALKARAK ANİDEN BIÇAKLADI

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis olay sırasında aynı çatı katında bulunan olayın görgü tanığı D.E.'nin ifadesini aldı. D.E. çatı katında birlikte uyuşturucu aldıklarını bu sırada Garip Y.'nin hiçbirşey söylemeden yerinden kalkarak İsa Aktaş'a saldırdığını ardından da olay yerinden kaçtığını söyledi.

'NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Polis ekipleri 6 suç kaydı bulunan Garip Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde olay sırasında uyuşturucunun etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin üzerinde olayda kullanılan bir adet bıçak ele geçirildi.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.